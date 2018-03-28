Mersin için sağanak yağmur uyarısı

Mersin ve çevrelerinin bu geceden itibaren sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’de başlayacak olan sağanak ve gök gürültüyü yağışlar, gece ve yarın Mersin il merkezinde kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenildi.