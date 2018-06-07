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Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:54 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım’ın düzenlediği mitinglere katılımın geçmiş dönemlere göre çok az olması dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin mitinginde de kalabalıkların Erdoğan konuşurken alandan ayrıldığı görüldü.

Yenikapı’da düzenlenen Kudüs mitinginde de vatandaşların, Cumhurbaşkanı konuşurken miting alanını terk ettiği görüntüler gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen gün yaptığı Mersin mitinginde de benzer görüntüler kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken miting alanından onlarca kişinin ayrıldığı görülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan miting mersin mitingi ak parti

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