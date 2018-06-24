Mersin seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar Mersin ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de Mersin ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve Mersin seçim sonuçları bekleniyor...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI

Gerek Mersin ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.

MERSİN İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

Mersin'de 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 72 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 37.16, hayır yüzde 62.83 şeklinde yansımıştı.

2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,98 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 13,46 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 54,56 oy almıştı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP %31, CHP %30, MHP %21 ve HDP %15 oy aldı. Son olarak 2017 referandumunda Mersin ilinden %35.98 EVET, %64.02 Hayır oyu çıktı