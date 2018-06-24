Mersin seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar Mersin ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de Mersin ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve Mersin seçim sonuçları bekleniyor...
Gerek Mersin ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.
MERSİN İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
Mersin'de 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 72 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 37.16, hayır yüzde 62.83 şeklinde yansımıştı.
2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,98 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 13,46 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 54,56 oy almıştı.
1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP %31, CHP %30, MHP %21 ve HDP %15 oy aldı. Son olarak 2017 referandumunda Mersin ilinden %35.98 EVET, %64.02 Hayır oyu çıktı
PARTİLERİN MERSİN İLİ ADAY LİSTELERİ
Milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti şu isimleri milletvekili adayı olarak gösterdiler...
Ak Parti milletvekili adayları:
Lütfi Elvan
Ali Cumhur Taşkın
Zeynep Gül Yılmaz
Hacı Özkan
Bilal Özkan
Ali Keser
Zeynep Şemsi Aysalar
Orhan Kemal Yüksel
Güllü Can
Mehmet Sait Kayan
Naci Durmaz
Rabia Nur Şenlik
Muhammed Emin Erden
CHP Parti milletvekili adayları:
Bahattin Turnalı
Ferhat Epözdemir
İsmail Yüksel
Adnan Ayber
Burak Kaan Yılmazsoy
Canan Sezenler
Hacer Foggo
Güven Karataş
Yusuf Kenan Kolat
Veysi Sinan Bozdemir
Cem Cengiz Yılmaz
Ece Batumlu Talas
Pelin Yurdakul
Şeyma Dumrul
Yusuf Ergüven
Özgür Düzgün
Deniz Kaya
MHP Parti milletvekili adayları:
OLCAY KILAVUZ
BAKİ ŞİMŞEK
BEKİR ÖZSU
UĞUR KILINÇ
OĞUZHAN GÜNGÖR
MEHMET ALİ GÖKMEN
KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
HAYAL FUNDA ÖNDER
DİLEK USLU VAR
MUSTAFA YALÇIN
MEHMET BÜYÜKTATLI
YUNUS KIZIL
HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ
HDP Parti milletvekili adayları:
Fatma Kurtulan
Rıdvan Turan
Atilla Güney
Fatmagül Demirtağ
Mehmet Şirin Kaya
Eylem Gençer
Mehmet Alış
Elif Aslan
Hüseyin Gür
Şerif Durmaz
Filiz Yılmaz
İbrahim Uzen
Reşat Aşan
İyi Parti milletvekili adayları:
Behiç Çelik
Zeki Hakan Sıdalı
Özer Özel
Ülkü Sincar
Volkan Alkan
Hasan Doydu
Osman Yılmaz
Ülkü Cengiz
Süleyman Çetin
Hüsniye Ekingen
Aydın Rıfat Kocabaş
Mustafa Kunt
Asporça Melis Keser
OY KULLANIMI
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:
Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.
Kimliğinizi verdikten sonra Sandık kurulu görevlisi kimliğinize göre sandık seçmen listesinde olup olmadığınızı kontrol edecek.
Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.
Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.
Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Seçmenler oylarının güvenliği ve sağlığı için oy kullanırken bazı şeylere dikkat etmek durumundalar. Bunun en önemlisi mührün vurulduğu nokta ve mürekkebin bulaşmaması. Seçmenler mührü ilgili alanı taşırmadan vurmalı ve iki pusulayı da zarfa koymadan önce kısa bir süre beklemeli ki mürekkep kurusun. Mürekkebin oy pusulasında başka bir yere bulaşmaması gerekiyor.
Oy pusulasına Evet veya Tercih mührü vurulması dışında hiçbir müdahale olmaması gerekiyor. Yani imza atmak, not düşmek vb yapılmaması lazım. Oy pusulasının da zarar görmemesine özen gösterilmeli.
Seçmenler oy kabinine tek başlarına ve cep telefonlarını sandık görevlilerine teslim ederek girecekler. Oy kabini içinden fotoğraf paylaşmak yasaktır. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.
NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI
Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.
NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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