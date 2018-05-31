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"Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: "Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım konusunda, sanki oraya hiç araç gitmiyormuş, insanlara zulüm yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor" - "Mersin Şehir Hastanesi'ne devamlı surette ulaşım sağlanıyor"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu yaşandığı iddialarına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, öne sürülen ulaşım sorununun sorumlusu olarak belediyelerinin gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana kentte ulaşım problemlerini çözmeye çalıştıklarını kaydeden Kocamaz, "Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım konusunda, sanki oraya hiç araç gitmiyormuş, insanlara zulüm yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Birkaç dolmuşçunun yorumuna göre insanları adeta birbirine kırdırmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Kocamaz, Mersin Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesinden bu yana bölgede ulaşım anlamında bir kaos yaşanmaması adına bir takım önlemler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Oluşturulan Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanlar, belki direkt bize saldıramıyorlar ama dolaylı yollardan böyle bir senaryo yürütmeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki bu senaryo da boşa çıkacaktır. Mersin Şehir Hastanesi'ne devamlı surette ulaşım sağlanıyor. Mersin Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, o bölgede bir kaos yaşanmaması için dolmuşların ve minibüslerin oraya gitmesini istemedik. Bunun yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz ring seferleri koyduk. Akabinde Mersin Üniversitesi ile birlikte ulaşım güzergahlarıyla ilgili çalışma neticesinde, Mersin'in her bölgesinden oraya, belediye otobüslerinin hastanenin kapısına kadar varması için yeni bir güzergah düzenlemesi yapıldı. Şu anda 12,15, 18, 28, 29, 32, 76 ve 79 hat numaralı otobüslerimiz Mersin'in her bölgesinden Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Kocamaz Mersin şehir hastanesi ulaşım

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