Mersin Şehitliğinde hüzünlü tören

Mersin’de ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarına sabır diledi.

Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlik anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Su’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Komutanı Oğuz Bavbek, milletvekilleri, protokol üyeleri ve askeri personel ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, askerler tarafından havaya ’saygı’ atışı yapıldı. Ardından, çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Bir şehit çocuğunun konuşmasının ardından söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Cengiz Sevinç, Çanakkale Zaferi’nin, yedi düvele karşı koyan Türk milletinin başarı öyküsü olduğunu söyledi. 18 Mart’ın, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğinin bir simgesi olduğunu vurgulayan Sevinç, "Ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir ordudur Çanakkale. Bin yıllık Türk yurdunun bundan sonra da yurt olarak kalacağının kanıtıdır. Bu zafer aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtıdır. Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda dökülmüş olan şehit ve gazilerimizin kanları, hala ülkemizin savunmasına büyük katkı yapmaktadır. Vatanı namus bilip, canlarını hiç düşünmeden veren ataları gibi torunları olan Türk gençliği de hiç düşünmeden Kore’de ve Kıbrıs’ta ülke çıkarları için canlarını kahramanca vermişlerdir" dedi.

Şu anda Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye’de kahramanlık örneği sergileyen Mehmetçiğin, 103 yıl önce Çanakkale’yi geçemeyenlere ders vermeye devam ettiğini kaydeden Sevinç, "Türk milleti, emperyalist güçlerin türlü entrikalarla silahlandırdığı terör örgütleriyle mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir. 15 Temmuz öncesi FETÖ denilen terör örgütü başını besleyenler ve hala beslemeye devam edenler, şunu bilmelidirler ki, Türk milleti her zamankinden daha sıkı bir şekilde kenetlenerek dik duracak, ne yaparlarsa yapsınlar milli birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklardır. Bu millet vatanına göz dikeninin kafasını dün ezdiği gibi bugün de ezecektir. Türk milleti, Çanakkale’de olduğu gibi bugün de kahraman güvenlik güçlerimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Gürbüz: "Çanakkale Savaşı, dünya tarihinin en önemli hadisesidir"

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, konuşmasında, Çanakkale Savaşı’nın, dünya tarihinin en önemli hadiseleri arasında yer aldığını vurguladı. 1. Dünya Savaşı’nda zor durumda kalan Rus Çarlığına yardım etmek ve Osmanlı Devleti’nin kısa sürede savaş dışı kalmasını sağlamak isteyen dönemin süper güçlerinin, önce denizden, bunu başaramayınca da karadan Çanakkale’yi geçmek istediklerini hatırlatan Gürbüz, "Fakat 7’den 70’e, birlik beraberlik duygusu, vatan ve bayrak sevgisi ile kenetlenerek tek yürek halinde direnen ve tüm dünyaya ’Çanakkale geçilmez’ dedirten yüce milletimizin göğsüne çarparak, geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Çanakkale, gecenin karanlığında Erenköy koyuna döşediği 26 mayınla deniz savaşının kaderini değiştiren ve halen Tarsus ilçemizde bulunan Nusrat Mayın Gemisinin, ’Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor’ mısrasına ilham kaynağı olan ve sancağını korumak uğruna şehit olan 57. Alayın, insan üstü bir güçle tek başına kaldırdığı 215 kilo ağırlığındaki top güllesi ile itilaf devletlerinin gemilerini boğazın serin sularına gömen Seyit Onbaşı’nın, ’Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerlerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir’ diyerek harbin kazanılmasında çok önemli rol oynayan Mustafa Kemal Atatürk’ün efsaneleştiği bir destandır. Diğer taraftan Çanakkale, Akif’in ifadesi ile ’Bir neslin battığı’ yerdir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de, vatan sevdası uğruna Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi koca bir neslin omuz omuza savaşarak şehadet şerbeti içtiklerini ifade eden Gürbüz, "Bu esnada genç Türkiye Cumhuriyeti’nin eksikliğini yıllarca duyacağı her seviyedeki insan gücümüzün de önemli bir gücü maalesef kaybedilmiştir. Ancak Çanakkale kahramanlarının gayretleri boşa gitmemiştir. Türk boğazlarının itilaf devletlerine kapalı olması, Rus Çarlığının yıkılmasına, İstiklal Savaşı esnasında doğu sınırlarımızın güven içerisinde kalmasına ve tüm gücümüzün Batı Cephesine yönlendirilmesine imkan sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise ’şehitlik’ defterine yazdıklarını sesli olarak okudu. Su, şehitlik defterinde şu sözlere yer verdi: "Değerlerimiz uğruna gövdenizi siper ederek şehitlik mertebesine eriştiniz. Bu toprakların her karışını mübarek kanınızla sulayarak bizlere vatan kıldınız. Uğruna şehadet mertebesine eriştiğiniz vatanımızı bizler de canımız pahasına, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Ülkemizi var gücümüzle

çalışarak çok daha üst noktalara taşıyacak ve bu vatanın fedakar evlatları olan sizleri gururlandırmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranızı daima yüreğimizde yaşatarak, aynı ruh ve heyecanı sonsuza kadar sürdüreceğiz. Siz aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Tören, Vali Su’nun şeref defterini imzalamasının ardından şehitlikte devam etti. Vali Su, eşi Zeliha Su ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına sabır diledi.

Şehit yakınları da mezar başında dualar ederek, gözyaşları döktü.