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Mersin şiire doydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:30 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü tarafından, ’Dünya Şiir Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Mersinliler şiir dolu bir akşam yaşadı.Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hikmet Koç ve çok sayıda şiir sever katıldı.Gecede Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hikmet Koç da şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun ‘Elveda’ isimli şiirini dinleyiciler için okuyarak, “Bu güzel dinleti gecesini bize yaşatan şairlerimize, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü, Mersin Yazarlar Derneği, Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği, Tarsus Şairler ve Yazarlar Derneği ile İçel Sanat Kulübü üyeleri tarafından, Türkiye’ye mal olmuş şairlerin şiirleri seslendirildi.İçel Sanat Kulübü Türk Halk Müziği Koro Şefi Nihat Hatipoğlu da okunan bazı şiirlere bağlaması ile eşlik ederken, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölüm yıl dönümünde anmak amacıyla ‘Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana’ isimli türküyü de dinleyiciler ile paylaştı.Okunan şiirlerin ardından gecenin sonunda, İçel Sanat Kulübü Koro Üyesi Sultan Koç, ’Haydar Haydar’ isimli türküyü okudu.Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Koç tarafından etkinlik sonunda şiir okuyanlara belge takdimi yapıldı.

Mersin şiire doydu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü tarafından, ’Dünya Şiir Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Mersinliler şiir dolu bir akşam yaşadı.
Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hikmet Koç ve çok sayıda şiir sever katıldı.
Gecede Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hikmet Koç da şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun ‘Elveda’ isimli şiirini dinleyiciler için okuyarak, “Bu güzel dinleti gecesini bize yaşatan şairlerimize, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şiir Kulübü, Mersin Yazarlar Derneği, Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği, Tarsus Şairler ve Yazarlar Derneği ile İçel Sanat Kulübü üyeleri tarafından, Türkiye’ye mal olmuş şairlerin şiirleri seslendirildi.
İçel Sanat Kulübü Türk Halk Müziği Koro Şefi Nihat Hatipoğlu da okunan bazı şiirlere bağlaması ile eşlik ederken, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölüm yıl dönümünde anmak amacıyla ‘Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana’ isimli türküyü de dinleyiciler ile paylaştı.
Okunan şiirlerin ardından gecenin sonunda, İçel Sanat Kulübü Koro Üyesi Sultan Koç, ’Haydar Haydar’ isimli türküyü okudu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Koç tarafından etkinlik sonunda şiir okuyanlara belge takdimi yapıldı.

Mersin şiire doydu

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