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Mersin Tarsus'taki gizemli kazıda neler bulundu? İşte yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 09:21 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir gecekonduda geçtiğimiz aylarda yapılan kazılarda envanterlik esere rastlanılmadı. Alandaki kazı çalışmalarında amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları gibi buluntulara ulaşılmış.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir gecekonduda geçtiğimiz aylarda Özel Harekât polisleri gözetiminde yapılan kazı ile ilgili önemli iddialar ortaya atılmıştı. Kültür varlıklarının iadesinin sağlanması ve korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, uzun zaman tartışılan gizemli kazı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bilgi talep etti. Türkiye gazetesinin haberine göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Meclis'ten gelen talep üzerine kapsamlı bir bilgi notu hazırladı. Komisyona gönderilen bilgi notunda kazıyla ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Yapılan incelemelerde; tek katlı, betonarme bir bina içerisinde açılan çukurda 2,30 metre derinliğe inildiği, bu seviyeden kuzeye ve güneye doğru iki farklı yönde galeri şeklinde kazı çalışmalarının devam ettiği, mimari olarak herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı tespit edilmiştir.

İSTİHBARAT VE MÜZE YETKİLİLERİ KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Parselle ilgili olarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçaklık Şubesi ile irtibata geçildi. Yapılan görüşmelerde alanın 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli olduğu, kesinlikle izinsiz bir uygulamanın özellikle kazı faaliyetlerine yönelik çalışmanın yapılamayacağı bilgisi verildi. Ancak, söz konusu alanda incelemelerde bulunan istihbarat yetkilileriyle yapılan görüşmelerde kaçak kazılar ile açığa çıkan kültür varlıklarının mahiyetinin anlaşılabilmesi amacıyla kaçak kazı çukurlarının bulunduğu alanlarda Tarsus Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, istihbarat yetkilileriyle koordineli olarak kazı çalışmalarının yapılmasına karar verilmiş olup 15 Aralık 2016 tarihli yazımızla gerekli izin verildi.

İŞTE İÇİNDE BULUNANLAR

Alandaki kazı çalışmalarında amorf durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, amphora parçaları gibi buluntulara ulaşılmış olup envanterlik nitelikte taşınır-taşmmaz kültür varlığına rastlanmadı. Amorf nitelikteki pişmiş toprak seramik parçaları Müze Emanet Eser Deposuna kaldırıldı. Alanda envanterlik nitelikte kültür varlığına rastlanmaması nedeniyle kazı çalışmaları sonlandırılarak can ve mal güvenliği açısından açılan kazı çukurları kapatıldı."

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus kazı

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Tabi ki biz bunları yemedik. Bugüne kadar hiç bir kazının bukadar gizli yürütüldüğünü görmedik. Orada ne bulunduysa kaçırıldığını düşünüyorum.
hahaha bizde yedik ..
bizde yedik bişey çıkmamış mış ????
yalancıyı dilenci öpsün mü? ?
Bizde yedik..
Bu açıklamaları millette yuttu değilmi.
NEDEN MİLLETİ KANDIRIYORSUNUZ BAŞKA YERDEN ÇIKIŞ TÜNELİ KAZILIP KAMYONLARLA TAŞINMIŞ GANİMET (KAMYON DEMİYORUM KAMYONLAR)
Bu ülkede en tepedeki şeytani planlarını gerçekleştirmek için millete karşı, beni kandırdılar der millette yer, bunuda yiyenler olur afiyet olsun.
Bizde yedik.
Bizde inandik
Bunlar Milleti iyice salak sandıkları için bu açıklama çok bile YERsen
he he kamyonlarla gece yarıları toprak taşıdınız silahlar eşliğinde
İstihbarat ne için gitmişmiş?
Size yedire yedire ilerliyoruz
Bence burada Barnabas incilinin bir nüshası daha bulundu. Diğer bir düşüncem de Hz. Süleyman ın sandığı bulunmuş olabilir..
sırf bunlar için mi 1 yıl gizli kazı yapıldı.
Şu operasyonlar bitsin teröristleri temizleyelim. biz bunları unutmadık hesabını soracağız. Çalıp çırpmakta ustasınız halkı kandırmakta bol vergi almakta ustasınız. Halkı sömürmesini çok iyi biliyorsunuz insanlar vergi ceza ve faiz sarmalında hesabı sorulacak
Geç Bunları...
tabi ya hatta o şehit polis bile kaza ile öldürüldü ah ulan siz varya siz sizde biteceksiniz.
İnandık mı? TABİİ Kİ HAYIR
yersen kardeşim
özel harekat korudu orayı aylarca bitane tas mı çıkmış
gerçeklerin bir gün günyüzüne çıkma gibi huyu vardır.Ancak,iş işten geçmiş olacak.Ülkeyi soyanların yaptıkları yanlarına kar kalıyor.
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