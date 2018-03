Mersin, Travelexpo Ankara Fuarı’nda

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ATO Congresium’da, Travelexpo Ankara 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nin açılışına katıldı.

22-25 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Ankara Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 gün boyunca Mersin’in tüm değerlerini Ankara’da sergilemeye devam edecek.

“Fuarlar Mersin’in tanıtımı açısından bir fırsat”

’Travelexpo Ankara ve Gastronomi Zirvesi’nde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Fuarlar hem ülkemizin hem de Mersin’in tanıtımı açısından bir fırsat. Biz de göreve geldiğimizden bu yana Mersin’i en doğudan en batıya kadar tüm ilçeleriyle birlikte tanıtma gayreti içerisindeyiz. Hemen her fuarda stantlar açıyor, ilçe belediyelerimizi de buraya gelip kendi ilçelerinin tanıtımına katkı koymaya davet ediyoruz. Ama maalesef ilçelerimizden yeterli gayreti ve desteği göremiyoruz. Birkaç ilçemizin dışında bu mekanı kendilerine hiçbir katkı almadan ücretsiz sunduğumuz halde değerlendirmekten imtina ediyorlar. Ama onlar gelse de gelmese de biz Mersin’i tanıtmak mecburiyetindeyiz” dedi.

“Bir türlü helva yapacak adam bulamadık”

Mersin’in, şehri tanıtma konusunda geç kalmış durumda olduğunu savunan Kocamaz, “Biz zararın neresinden dönülürse kardır anlayışıyla bu kaybedilen yılları kapatma düşüncesiyle her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ankara’daki fuar aslında gastronomi ağırlıklı bir fuar. Ama ülkemizin başkenti, merkezde olması hasebiyle çok fazla izleyici, ziyaretçi var. En azından bugüne kadar Mersin’e gelmemiş olan insanlara buraları tanıtmış oluruz. Yurtdışından gelen firmalar da bu stantları geziyorlar. O bölgelerle ilgili de turizm konusunda karşılıklı alışverişler, görüşler ortaya konulabilir. Bu konularda da Mersin’in geleceğini ve yolunu açık görüyorum. Yeter ki bugüne kadar bir türlü mesafe kat edemediğimiz sekiz tane turizm alanıyla ilgili yatırımlar bir an evvel gerçekleşsin. Mersin’in suyu var, şekeri var, irmiği var ama bir türlü helvayı yapacak adam bulamadık. Biz Turizm Bakanlığı’ndan bu bölgelerle ilgili projelerin bir an evvel tamamlanması ve ihaleye çıkarılmasını bekliyoruz. Bunlara çok büyük ihtiyacımız var. Bu konuda da etkili ve yetkili herkesi göreve davet ediyorum” diye konuştu.

Programda ayrıca, ’Mersin Mutfağı ve Gastronomi’ içerikli sunum yapan Kocamaz, Mersin’in coğrafi tescilli ürünleri, Anadolu ve Mersin lezzetleri, çorbalar, hamur işleri, et, balık, tahıl, sebze yemekleri, tatlılar, içecekler ve meyvelerin tanıtımını yaptı.

Ankara’da Mersin rüzgarı

Mersin’i tüm değerleriyle dünyaya tanıtmak amacıyla ’Travelexpo Ankara ve Gastronomi Zirvesi’nde yerini alan Büyükşehir Belediyesi, kentin bütün değerlerini fuara taşıdı. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın müzik dinletisi ile karşılandığı stantta, ziyaretçilere Mersin lezzetleri ikram edildi. Mersin’in tanıtılması noktasında ulusal ve uluslararası birçok fuarda kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini dünyanın pek çok noktasına taşıyan Büyükşehir Belediyesi, binlerce kişinin ziyareti ile Travelexpo Ankara ve Gastronomi Zirvesi’nin gözde stantlarından biri olmayı başardı.