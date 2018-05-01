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Mersin'de 1 Mayıs kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:37 | Son Güncelleme

MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, merkez ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mustafa ERCAN-İbrahim MAŞE- Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, merkez ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç'de katıldı.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan kalabalık, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte düdük çalan katılımcılar, "Yaşasın 1 Mayıs", "Faşizme karşı omuz omuza", "Yaşasın işçi dayanışması" sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti. Kutlama alanının hemen yanında bulunan süs havuzunda çocukların yüzmesi ilginç görüntüler oluştururken, bir süre sonra görevliler tarafından farkedilen çocuklar havuzdan çıkarıldı. Tertip komitesinin katılımcılara hitabının ardından, türkücü Hüseyin Turan sahne aldı. Anamur, Tarsus ve Silifke ilçelerinde düzenlenen kutlamalarda da alanlara çıkanlar eğlendi. Yaklaşık 3 saat süren etkinliklerin ardından kutlama olaysız bir şekilde son buldu.

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