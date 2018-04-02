Mersin'de 11 yabancı uyruklu yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki sürat teknesinde 11 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, Silifke açıklarında tespit edilen sürat teknesi takibe alındı.
Ekipler, durdurdukları teknede 11 Suriye uyrukluyu yakaladı.
Organizatör oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınırken tekneye el konuldu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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