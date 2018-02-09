Mersin'de 14 aracın lastiği kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki 14 aracın lastiklerini kestikleri ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi'nde park halindeki 14 aracın lastiğinin kesildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi.
Kimlik tespitleri de yapılan şüpheliler H.D. (30), O.S. (19) ile Y.S. (20) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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