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Mersin'de 14 aracın lastiği kesildi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 00:34 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde park halindeki araçların lastiklerini kestikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki 14 aracın lastiklerini kestikleri ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi'nde park halindeki 14 aracın lastiğinin kesildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi.

Kimlik tespitleri de yapılan şüpheliler H.D. (30), O.S. (19) ile Y.S. (20) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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