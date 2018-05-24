Mersin'de 2 avukata FETÖ/PDY gözaltısı

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 avukat gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlar Ö.F.D. ve M.B'nin örgütle bağlantısı tespit edildi.

Şüphelilerden Ö.F.D'nin öğrenci olduğu dönemlerde "Kızılay büyük bölge mesulu" olduğu ve aynı zamanda ByLock kullandığı, diğerinin de stajyerlik döneminde örgüt toplantılarına katıldığı ve Eagle kullancısı olduğu belirlendi.

Ekiplerce yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli 2 avukat gözaltına alındı.

