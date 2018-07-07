Mersin'de 2 FETÖ zanlısı kadına tutuklama

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütte "abla" olarak görev yaptığı iddia edilen B.K. ve E.G, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

