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Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2) - EK GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski ve kullanılmayan 2 katlı binanın bir bölümü saat 11.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten çöktü. İçinde kimsenin olup olmadığı bilinmeyen binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevliler yıkıntıların içinde kimsenin olup olmadığını araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Enkazdaki çalışmalardan görüntüler

- Çalışmalardan detay

- Yıkılan binanın genel görüntüsü

- Detay ve genel görüntüler

- İş makinesinin olay yerine gelmesi

- İş makinesinin çalışmasından görüntüler

- Enkazın tepeden görüntüsü

- Çevreden genel ve detay görüntüler

- Vatandaşların görüntüsü

- Sokağın genel görüntüsü

- Görgü tanığının konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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