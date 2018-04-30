Mersin'de 24 kilogram eroin ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 kilo 150 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 8 bin lira ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

