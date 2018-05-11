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Mersin'de 49 engelli genç, temsili askerlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

MERSİN'de 49 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak teskere aldı.

Mersin'de 49 engelli genç, temsili askerlik yaptı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 49 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak teskere aldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini yapan gençler, eğitim alıp askerlerle karavanadan yemek yedi. Yürüyüş eğitimi başta olmak üzere temel askerlik eğitimi alan gençler, vatani görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Günün sonunda eğitimleri tamamlayan gençler, düzenlenen törenle teskerelerini aldı. Teskere törenine Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve engelli gençlerin aileleri katıldı.
Silah altına alınması mümkün olmayan vatandaşların günlük askerlik yaptığını ifade eden Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz, "Yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyadaki ilk ve tek uygulama olan temsili askerlik ile huzurlarınızda bulunan gençlerimiz, bir gün süreyle dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlanmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermektedir. Silah arkadaşlarımızla anlamlı bir gün geçirmekten onur duyuyoruz" dedi.
Engelli gençler adına konuşan Adil Çakıcı, "Bir günlüğüne de olsa disiplin ve kahramanlığı ile dünyaya nam salmış Türk ordusunun saflarına katıldık. Ailelerin çocuklarını askere gönderirken yaşadığı sevinç ve gururu bu kez biz de yaşadık, ailelerimize yaşattık. Bu şerefli üniformayı giyip yemin ederek içimizdeki burukluğu gurur ve kıvanca dönüştürdük. Eğitim aldık, karavanadan yemek yedik, aynı duyguları hissettik" diye konuştu.
Konuşmaların ardından askerlere teskereleri verildi. Engelli kardeşleri Lokman ve Muhammed ile birlikte askerlik yapan Üzeyir Gül, "Bu duygu anlatılmaz yaşanır. 3 engelli kardeş askerlik yaptık. Acemiler ne eğitim aldıysa biz de aldık. Yürüyüş, selam, esas duruş eğitimleri gördük. Silah tutmasını öğrendik. Mutluluktan uçuyorum. Engelli olarak bu duyguyu yaşamak haz veriyor" ifadelerini kullandı.

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Mersin'de 49 engelli genç, temsili askerlik yaptıMersin'de 49 engelli genç, temsili askerlik yaptıMersin'de 49 engelli genç, temsili askerlik yaptıMersin'de 49 engelli genç, temsili askerlik yaptı

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