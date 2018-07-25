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Mersin'de aranan hükümlü yazlıkta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Mersin'de aranan hükümlü yazlıkta yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de çeşitli suçlardan hakkında verilen 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı yazlıkta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi ile yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "tefecilik" suçlarından hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan Murat Saruhan'ın (45) yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 yıldır aranan hükümlünün Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir yazlıkta saklandığı bilgisini alan ekipler, bölgede araştırma yaptı.

Çalışma sonucu saklandığı ev belirlenen Saruhan operasyonla yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Bu arada, Saruhan'ın karıştığı olay ve işlediği bazı suçlar nedeniyle de devam eden davalarının bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
firar Hükümlü Mersin

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