Mersin'de baraja giren genç boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Berdan Barajı'nda hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Berdan Barajı yakınlarına giden Mert Çakuş (18), serinlemek için suya girdi.

Arkadaşları, Çakuş'un suda gözden kaybolması üzerine durumu polise bildirdi.

Sualtı polisi, yaklaşık bir saatlik aramanın ardından Çakuş'un cansız bedenine ulaştı.

Ölüm haberini alan Çakuş'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

