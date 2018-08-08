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Mersin'de baraja giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:20 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesindeki Berdan Barajı'na serinlemek için giren 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Berdan Barajı'nda hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Berdan Barajı yakınlarına giden Mert Çakuş (18), serinlemek için suya girdi.

Arkadaşları, Çakuş'un suda gözden kaybolması üzerine durumu polise bildirdi.

Sualtı polisi, yaklaşık bir saatlik aramanın ardından Çakuş'un cansız bedenine ulaştı.

Ölüm haberini alan Çakuş'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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