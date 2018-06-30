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Mersin'de bir litre "ulusal marker" ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kaçak 125 bin litre akaryakıtın yasallaşmasını sağlayabilecek bir litre ulusal marker bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı temin edildiği iddia edilen bir litrelik ulusal marker ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıtla mücadele çalışmaları kapsamında 3 şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramada maddi değeri 600 bin lira olan ve 125 bin litre akaryakıtın yasallaşmasını sağlayabilecek katkı maddesi olan bir litre ulusal marker ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Ulusal marker, Türkiye’de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek akaryakıt ürünlerine yakıtın niteliğini bozmayacak işaretleyici, renklendirici kimyasal madde olarak tanımlanıyor.

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