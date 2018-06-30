MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı temin edildiği iddia edilen bir litrelik ulusal marker ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıtla mücadele çalışmaları kapsamında 3 şüpheliyi takibe aldı.
Şüpheliler üzerinde yapılan aramada maddi değeri 600 bin lira olan ve 125 bin litre akaryakıtın yasallaşmasını sağlayabilecek katkı maddesi olan bir litre ulusal marker ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Ulusal marker, Türkiye’de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek akaryakıt ürünlerine yakıtın niteliğini bozmayacak işaretleyici, renklendirici kimyasal madde olarak tanımlanıyor.
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