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Mersin'de ÇED bilgilendirme toplantısında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili ÇED bilgilendirme toplantısı, bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısı, bir grubun protestosu nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Toplantının yapılacağı Demirören Mahallesi'ndeki restorana gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile çiftlik kuracak firmaların temsilcileri, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin de içinde yer aldığı grup tarafından protesto edildi.

Türe ile beraberindeki çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, balık çiftliklerine karşı olduklarını belirterek, slogan attı.

Türe, burada yaptığı açıklamada, Anamur'un Türkiye'nin en temiz sahili olduğunu, burayı korumak istediklerini söyledi.

"Hiç kimse balık çiftliklerinin zararsız olduğunu anlatamaz." diyen Türe, şunları kaydetti:

"Hiç kimse Anamur sahillerinin zarar görmeyeceğini iddia edemez, bunu kabul ettiremez. Tarımın ve turizmin merkezi olan bu bölgede hiçbir teknolojiyle bizi kandıramazlar. Balık çiftliklerine 'hayır' diyoruz. Deniz canlıları ve diğer canlıların zarar görmesine 'hayır' diyoruz. Denizimizin, sahillerimizin kirlenmesine 'hayır' diyoruz. Gazipaşa Havaalanının yapılmasıyla, tünellerin, yolların yapılmasıyla turizmden pay alacağımız bu dönemde balık çiftlikleri Anamur'a vurulmuş bir hançerdir, kabul etmiyoruz."

Daha sonra toplantıyı başlatmak isteyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, grubun davul zurna eşliğinde sloganlar atarak, protestoyu sürdürmesi üzerine restorandan ayrıldı.

Daha önce de Silifke ve Aydıncık ilçelerinde yapılması planlanan toplantılar protesto nedeniyle gerçekleştirilememişti.

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Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe Balık Çiftlikleri ÇED toplantısı

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