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Mersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

MERSİN’in Erdemli ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı, hasadı yaklaşan ürünlerde büyük zarara yol açtı.

Mersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurdu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı, hasadı yaklaşan ürünlerde büyük zarara yol açtı. Yapılan ilk incelemenin ardından çiftçinin zararının yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.
Erdemli ilçesine bağlı Kayacı, Aslanlı, Yeniyurt ve Tozlu mahallelerinde meydana gelen sağanak, kısa sürede ceviz büyüklüğünde dolu yağışına dönüştü. Yaklaşık 30 dakika süren şiddeti dolu yağışında özellikle seralara, domates, elma, ceviz gibi hasadı yaklaşan ürünler büyük zarar gördü. Dolu yağışının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zarar gören seralarda ve tarlalarda incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre 3 bin dönüm ekili alan zarar görürken, yaklaşık 10 milyon TL maddi hasar meydana geldi.
Kalkınma Bakanlı Lütfi Elvan beraberinde İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Ziraat Odası Meclis Başkan vekili Ahmet Çalışkaner ile birlikte doludan zarar gören Kayacı Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Elvan, "Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletirken yaptığı konuşmasında; Devletimiz çiftçilerimizin yanında. Çiftçilerimizden isteğimiz TARSİM sigortasını mutlaka yaptırmaları. Çiftçilerimiz seralarını sigorta yaptırdıkları takdirde zararlarının hepsi karşılanıyor. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Yapılan incelemelerin ardından çiftçilerimize gereken yardımlar yapılacak" dedi.
ÇİFTÇİNİN ZARARI 10 MİLYON TL.
İlçe Gıda TARIM VE Hayvancılık İlçe Müdürü Mesut Yıldız, dün yağan şiddetli dolu yağışından Kayacı, Aslanlı, Yeniyurt ve Tozlu mahalleleri etkilendiğini ifade ederek, "3 bin dönüm ekili alanın zarar gördüğü dolu yaşında yaklaşık 10 Milyon TL'lik bir hasar meydana geldi" diye konuştu.
Ziraat Odası Başkanı Şahin ise, çiftçilere geçmiş dileğinde bulunarak, şunların söyledi:
"Alın terleri ile yetiştirdikleri ürünler bir anda dolu yağışı nedeniyle mahvoldu. Devletimizden isteğimiz çiftçilerimizin hasarının giderilmesidir."
Kayacı Mahallesi'nde 4 dönüm serada domates üreticiliği yapan Halil Erson (40), 15 yıldır ilk defa böyle bir dolu yağışı gördüğünü belirterek, "Seram tamamıyla zarar gördü. Yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından seralarımız, ürünlerimiz zarar gördü. Devletimizden zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz."

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Mersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurduMersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurduMersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurduMersin'de, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı çiftçiyi vurdu

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