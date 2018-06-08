Mersin'de ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, İYİ Parti’nin Mersin milletvekili adayı Özer Özel ve şoförü yaralandı.
İYİ Parti Mersin 3. sıra milletvekili adayı Özel'in şoförü Zeynel Gökkaya'nın kullandığı 33 KNM 33 plakalı cip, Balandız Mahallesi'nde karşı yönden gelen Muhammet Bilgeç idaresindeki 33 KS 897 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Bilgeç hayatını kaybetti, Özel ile şoförü Gökkaya yaralandı.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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