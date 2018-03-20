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Mersin’de ’çocuk cinsel istismarında psikolojik yaklaşımlar’ konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Interpol’de Emniyet Genel Müdürlüğü adına görev yapan 3.

Mersin’de ’çocuk cinsel istismarında psikolojik yaklaşımlar’ konferansı

Interpol’de Emniyet Genel Müdürlüğü adına görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Tansel, çocuğun cinsel istismarının, basit bir olgu olmadığını belirterek, "Aksine toplumun dinamiklerini temelden sarsan, aynı zamanda çocukların ruh sağlığını etkileyerek çok derin ve kalıcı izler bırakan, insanlık dışı eylemlerdir" dedi.
Toros Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik cinsel istismar konusu masaya yatırıldı. Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, daire başkanları,akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Türkiye’de çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının sıklıkla duyulmaya başlandığı şu günlerde, Fransa’nın Lyon kentindeki Interpol Genel Sekreterliği Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla Mücadele Alt Direktörlüğünde Çocukları Koruyucu Hizmetler Proje sorumlusu olarak Emniyet Genel Müdürlüğü adına görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Tansel, ’çocuk cinsel istismarında psikososyal yaklaşımlar’ konulu konferans verdi.
Çocukların cinsel istismarının, çocuk haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği karmaşık bir sorun olduğunu ifade ederek, "Çocuğun cinsel istismarı, basit bir olgu değildir, aksine toplumun dinamiklerini temelden sarsan, aynı zamanda çocukların ruh sağlığını etkileyerek, çok derin ve kalıcı izler bırakan, insanlık dışı eylemlerdir. Belki de insanlık tarihinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği en büyük suçlar arasında sayılabilir. Çocukların yaşam becerilerini artırmaya yönelik programları, içinde bulundukları gelişim evresine uygun olarak geliştirilmeli ve hızla uygulamaya geçirilmelidir. Çocuklara ’iyi dokunuş’ ve ’kötü dokunuş’un neler olduğu, istemedikleri, onay vermedikleri durumlar karşısında ’hayır’ diyebilmenin en doğal hakları olduğunu öğretmeli ve bunları içselleştirebilmelerini sağlayacak programlar oluşturulmalıdır" diye konuştu.
Konferans sonunda İİSBF Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, konuşmacı Bülent Tansel’e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Mersin’de ’çocuk cinsel istismarında psikolojik yaklaşımlar’ konferansı

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