Mersin’de çocuk şenliği düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersi Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, toplumda kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amacıyla stant açarak çocuk şenliği düzenledi.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi önündeki şenlikte çocuklar, Kafkas, Silifke ve değişik yörelerden bir birinden güzel oyunlar sergiledi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 23 Nisan Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikle, kamuoyu duyarlılığı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çocukların sokakta olumsuz koşullarda değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerde ve eğitimde olması gerektiğini kaydeden Sarı, "Hedefimiz Mersin’de risk altında çocuk bırakmamaktır. Devletimizin gülen yüzü ve kucaklayıcı eliyle çocuklarımızı korumak görevimizdir. Milli ve manevi duygularını, milli kültürlerini yaşabilecekleri bu tür etkinlikleri değişik yerlerde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin’in, çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele alanında en başarılı illerden biri olduğunu ifade eden Sarı, "Bu başarıda herkesin payı var. Vatandaşlarımız sokaktaki çocuktan alış veriş yapmamaları konusunda bilinçlendirilmektedir. Çünkü çocuktan yapılan alışveriş çocuk suçluluğuna davettir" diye konuştu.



