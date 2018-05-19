Mersin’de coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, 19 Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, özel sporcuların halk oyunları gösterisi ile sürdü. Öğrenciler şiir okurken, halkoyunları ve sporcuların trambolin gösterileri ilgi gördü. Katılımcıların Türk bayraklarını taşıdığı tören, karate ekibinin gösterisiyle son buldu.,
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