HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

MERSİN’de, park ve bahçelerdeki kültür bitkilerinde yer alan organizmaları kimyasal yollarla uğur böceği ve insanlara zararsız predatör böcekleri koruyacak.

Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, park ve bahçelerdeki kültür bitkilerinde yer alan organizmaları kimyasal yollarla uğur böceği ve insanlara zararsız predatör böcekleri koruyacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğaya zarar veren kimyasal ilaçların yerine, zararlı organizmalarla mücadelede doğanın ekolojik yapısını koruyan bir yöntem olan biyolojik mücadele yöntemi uygulamaya başladı. Bir süre önce çalışmalarına başlanılan proje kapsamında ekipler Tarsus Kültür Parkı ve Mersin Kültür Parkı’nda belli noktalara uğur böceği ve insanlara hiçbir zararı olmayan Chrysoperia Carnea, Aenasius Arizonensis, Chilocorus Bipustulatus, Aphidius Colemani ve Orius Niger adındaki 5 farklı türdeki predatör (avcı) böcekleri bıraktı.
Tarım Bakanlığı’na bağlı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Biyolojik Mücadele biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisleri ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ilgili teknik personel tarafından yapılan salınım belirli aralıklarla iklim ve böceklerin durumuna göre gerçekleşecek. Proje sayesinde parklar ve yeşil alanları biyolojik mücadele yöntemi ile korunurken, çocuklar ve her yaştan insan kimyasal ilacın olmadığı bir havayı soluyacak.
Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Ferda Yarpuzlu, yöntemle kimyasal ilaç kullanımı azaltılacağını belirterek, "Bu amaçla iklim ve böceklerin durumuna göre farklı tarihlerde salınım yapacağız. Bu ikinci salımımız. Bir sonraki salımı Haziran ayında düşünüyoruz. Farklı türlerde predatörlerimizi ve uğur böceğini salarak ilaç yerine biyolojik mücadele yaparak özellikle parklarda çocukların dolaştığı yerlerde ilaçsız temiz hava soluyarak oynayabilecekler. İnsanlarımız gelecek ve parklarda rahat rahat oturacak. Çevre kirlenmeden sağlıklı bir şekilde zaman geçirebilecekler" dedi.
BİYOLOJİK MÜCADELE YÖNTEMİ NEDİR?
Zararlı organizmalarla mücadele yöntemlerinden biri olan biyolojik mücadele yöntemi, çevre, insan ve hayvan sağlığına duyarlı bir mücadele yöntemi olup en basit haliyle ’kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı mücadelede doğal düşmanların insanlar tarafından kullanılması’ olarak tarif ediliyor. Diğer mücadele yöntemlerinde olduğu gibi biyolojik mücadelede de hedef, zararlı organizmayı tamamen ortadan kaldırmak değil, zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutarak ekolojik dengeye katkı sunmak.

FOTOĞRAFLI

Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacakMersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacakMersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacakMersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak

PARTNERPitonla kırkayak ölümüne savaştıPitonla kırkayak ölümüne savaştı
Balıkdamı'nda kuş gözlemiBalıkdamı'nda kuş gözlemi
Kanser araştırması sonuçlarını yazan eski akademisyene soruşturmaKanser araştırması sonuçlarını yazan eski akademisyene soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuvalette doğum yapıp, bebeği çantasına koyan kız hakkında karar çıktı

Tuvalette doğum yapıp, bebeği çantasına koyan kız hakkında karar çıktı

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.