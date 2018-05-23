Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, park ve bahçelerdeki kültür bitkilerinde yer alan organizmaları kimyasal yollarla uğur böceği ve insanlara zararsız predatör böcekleri koruyacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğaya zarar veren kimyasal ilaçların yerine, zararlı organizmalarla mücadelede doğanın ekolojik yapısını koruyan bir yöntem olan biyolojik mücadele yöntemi uygulamaya başladı. Bir süre önce çalışmalarına başlanılan proje kapsamında ekipler Tarsus Kültür Parkı ve Mersin Kültür Parkı’nda belli noktalara uğur böceği ve insanlara hiçbir zararı olmayan Chrysoperia Carnea, Aenasius Arizonensis, Chilocorus Bipustulatus, Aphidius Colemani ve Orius Niger adındaki 5 farklı türdeki predatör (avcı) böcekleri bıraktı.

Tarım Bakanlığı’na bağlı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Biyolojik Mücadele biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisleri ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ilgili teknik personel tarafından yapılan salınım belirli aralıklarla iklim ve böceklerin durumuna göre gerçekleşecek. Proje sayesinde parklar ve yeşil alanları biyolojik mücadele yöntemi ile korunurken, çocuklar ve her yaştan insan kimyasal ilacın olmadığı bir havayı soluyacak.

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Ferda Yarpuzlu, yöntemle kimyasal ilaç kullanımı azaltılacağını belirterek, "Bu amaçla iklim ve böceklerin durumuna göre farklı tarihlerde salınım yapacağız. Bu ikinci salımımız. Bir sonraki salımı Haziran ayında düşünüyoruz. Farklı türlerde predatörlerimizi ve uğur böceğini salarak ilaç yerine biyolojik mücadele yaparak özellikle parklarda çocukların dolaştığı yerlerde ilaçsız temiz hava soluyarak oynayabilecekler. İnsanlarımız gelecek ve parklarda rahat rahat oturacak. Çevre kirlenmeden sağlıklı bir şekilde zaman geçirebilecekler" dedi.

BİYOLOJİK MÜCADELE YÖNTEMİ NEDİR?

Zararlı organizmalarla mücadele yöntemlerinden biri olan biyolojik mücadele yöntemi, çevre, insan ve hayvan sağlığına duyarlı bir mücadele yöntemi olup en basit haliyle ’kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı mücadelede doğal düşmanların insanlar tarafından kullanılması’ olarak tarif ediliyor. Diğer mücadele yöntemlerinde olduğu gibi biyolojik mücadelede de hedef, zararlı organizmayı tamamen ortadan kaldırmak değil, zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutarak ekolojik dengeye katkı sunmak.