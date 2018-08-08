HABER

Mersin'de dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Bazı devlet büyüklerini tanıdığını söyleyerek İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlem yapacak Suriyelileri dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Şüphelinin benzer 7 ayrı dolandırıcılık olayın da faili olarak arandığı tespit edildi

MERSİN (AA) - Mersin’de devlet büyüklerini tanıdığını söyleyerek İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlem yapacak Suriyelileri dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen ve adının Talim A. olduğunu belirten bir kişi, kendini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, 8 Suriyeli'nin kurumdaki işlemlerinin öne alınmasını istedi.

Gelen kişinin durumundan şüphelenen kurum yetkilileri polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri, şüpheliyi kurum içerisinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının yapılan incelemesinde adının Talimdar K. (55) olduğu ve benzer 7 ayrı dolandırıcılık olayın da faili olarak arandığı tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca farklı bir suçtan da hakkında 1 yıl, 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin sorusu üzerine hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını savundu.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Yeniköy'de hortum görüntülendiYeniköy'de hortum görüntülendi
Benfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımalarıBenfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.