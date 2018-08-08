Mersin'de dolandırıcılık iddiası

MERSİN (AA) - Mersin’de devlet büyüklerini tanıdığını söyleyerek İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlem yapacak Suriyelileri dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen ve adının Talim A. olduğunu belirten bir kişi, kendini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, 8 Suriyeli'nin kurumdaki işlemlerinin öne alınmasını istedi.

Gelen kişinin durumundan şüphelenen kurum yetkilileri polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri, şüpheliyi kurum içerisinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının yapılan incelemesinde adının Talimdar K. (55) olduğu ve benzer 7 ayrı dolandırıcılık olayın da faili olarak arandığı tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca farklı bir suçtan da hakkında 1 yıl, 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin sorusu üzerine hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını savundu.

