HABER

Mersin'de eczane çalışanlarına darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde 4 eczane çalışanının, ilaç almak isteyen 2 kişi ve yakınları tarafından darbedildiği öne sürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedildikleri öne sürülen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesinin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen 2 kişi ilaç almak istedi.

Aradıkları ilacı bulamayınca eczane çalışanıyla tartışan şüpheliler, olay yerinden ayrıldıktan sonra yanlarına yakınlarını da alarak yeniden iş yerine geldi.

Grup, taş ve sopalarla eczane çalışanlarını darbetti ve iş yerine zarar verdi.

Gruptakiler tarafından darbedilen 4 eczane çalışanı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa ettiTRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp iddiası eczane çalışanları Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.