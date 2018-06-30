Mersin'de eczane çalışanlarına darp iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedildikleri öne sürülen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesinin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen 2 kişi ilaç almak istedi.
Aradıkları ilacı bulamayınca eczane çalışanıyla tartışan şüpheliler, olay yerinden ayrıldıktan sonra yanlarına yakınlarını da alarak yeniden iş yerine geldi.
Grup, taş ve sopalarla eczane çalışanlarını darbetti ve iş yerine zarar verdi.
Gruptakiler tarafından darbedilen 4 eczane çalışanı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
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