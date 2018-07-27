Mersin'de ekmekler askıya çıktı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Askıda Ekmek' projesi başladı. Belediye yöneticilerinin hergün satın alacağı 540 ekmek, kent genelinde bulunan Mer-Ek büfelerindeki askılarda ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz alınabilecek. Muğdat Cami karşısındaki Mer-Ek büfesinde projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, "Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 'Ekmeğimizi paylaşıyoruz' sloganıyla bir proje başlatıyoruz. Sosyal sorumluluk kampanyalarına her daim destek veriyoruz. Bugün itibariyle, Başkanımız Burhanettin Kocamaz, 54 ekmek satış noktasında her noktaya 10 adet olmak üzere toplam 540 ekmekle katkı vermektedir. Yarın genel sekreter olarak ben 540 ekmeği askıya çıkarıyorum. Daha sonra başkan vekilimiz, meclis üyelerimiz ve daire başkanlarımız hergün bu kampanyaya destek verecek ve 'Askıda Ekmek' projesini devam ettireceğiz. Allah kimseyi bir lokma ekmeğe muhtaç etmesin. Günlük 40 bin ekmeği piyasa değerinin çok daha altında, 250 gramı 75 kuruşa servis ediyoruz, Buna ekstra bir destekle Mersin halkına hizmetlere devam edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın satın aldığı ekmekler, Genel Sekreter Kutlugün ve beraberindeki diğer belediye yöneticileri tarafından ihtiyaç sahipleri tarafından alınması amacıyla askıya çıkarıldı.
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