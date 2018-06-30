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Mersin'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

Örgütün “hijyen evi” olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 16 yabancı öğrenci gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan A.Ö'nün telefonunda yapılan incelemede, zanlının kentteki yabancı uyruklu öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, örgütün “hijyen evi” olarak adlandırılan 10 hücre evine operasyon düzenledi.

Mersin Üniversitesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 10 Somali, 3 Cibuti, iki Gine ve bir Suriye vatandaşı olmak üzere 16 yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 7 firari şüpheli ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Mersin

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