Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştıkları, kapatılan Bank Asyada hesap artırımında bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgüt üyesi olduğu iddia edilen zanlılardan 4'ü polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

