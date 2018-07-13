Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştıkları, kapatılan Bank Asyada hesap artırımında bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Örgüt üyesi olduğu iddia edilen zanlılardan 4'ü polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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