Mersin’de fidan dağıtımına yoğun ilgi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, ’Orman Haftası’ etkinlikleri kapsamında kentteki cami ve halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde yapılan ücretsiz fidan dağıtımı büyük ilgi gördü.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, binlerce insanın ziyaret ettiği alışveriş merkezlerinde, fidan dağıtımı, odun dışı orman ürünleri standı ve ‘ormancılık çalışmaları’ konulu fotoğraf ve resim sergisi gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde defne, mavi servi, kara servi, Mersin ağacı türlerinden oluşan 20 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtım törenlerine Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, müdür yardımcıları, işletme müdürleri ve ilgili birim müdürleri katıldı.

3 gün süren etkinliğe halkın gösterdiği ilgi yoğun oldu.