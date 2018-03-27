HABER

Mersin’de fidan dağıtımına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, ’Orman Haftası’ etkinlikleri kapsamında kentteki cami ve halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde yapılan ücretsiz fidan dağıtımı büyük ilgi gördü.Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, binlerce insanın ziyaret ettiği alışveriş merkezlerinde, fidan dağıtımı, odun dışı orman ürünleri standı ve ‘ormancılık çalışmaları’ konulu fotoğraf ve resim sergisi gerçekleştirildi.Etkinlikler çerçevesinde defne, mavi servi, kara servi, Mersin ağacı türlerinden oluşan 20 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Mersin’de fidan dağıtımına yoğun ilgi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, ’Orman Haftası’ etkinlikleri kapsamında kentteki cami ve halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde yapılan ücretsiz fidan dağıtımı büyük ilgi gördü.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, binlerce insanın ziyaret ettiği alışveriş merkezlerinde, fidan dağıtımı, odun dışı orman ürünleri standı ve ‘ormancılık çalışmaları’ konulu fotoğraf ve resim sergisi gerçekleştirildi.
Etkinlikler çerçevesinde defne, mavi servi, kara servi, Mersin ağacı türlerinden oluşan 20 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtım törenlerine Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, müdür yardımcıları, işletme müdürleri ve ilgili birim müdürleri katıldı.
3 gün süren etkinliğe halkın gösterdiği ilgi yoğun oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.