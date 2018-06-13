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Mersin'de 'Halil İbrahim Sofrası' kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 03:59 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Halil İbrahim İftar Sofrası’nda buluşan binlerce vatandaş, oruçlarını hep  birlikte açtı.

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Halil İbrahim İftar Sofrası’nda buluşan binlerce vatandaş, oruçlarını hep birlikte açtı.

Akbelen Mahallesi Koray Aydın Stadyumu'nda düzenlenen Halil İbrahim Sofrası etkinliğine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin milletvekili adayı Olcay Kılavuz ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte bazı vatandaşlar kendi evlerinde hazırladığı yemekler, bazı vatandaşlar ise belediye tarafından ikram edilen yemekler ile orucunu açtı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi ikliminde orucun tutulup, ibadetin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Tuna, "Bütün mahallelerimizde, vatandaşlarımızla bir ve beraber olmak suretiyle o sosyal dengenin, zenginin ve fakirin aynı masada birleştiği o güzel fotoğraf karelerinde birlikte olduk. Bugün de yine işin finalini, son iftar yemeğimizi belediye himayesinde yapmak suretiyle diyoruz ki, ‘Toroslar 300 bin kişilik bir ailedir.’ İşte o ailenin resmi burada. Bu ailenin daha da sık ve dayanışma içerisinde olduğu güzel günleri rabbim nasip eylesin" diye konuştu. Etkinlikte konuşan Kılavuz ise, Türk ve İslam coğrafyasında yaşanan acılara dikkat çekti. Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve Kerkük'te gözyaşının hakim olduğunu belirten Kılavuz, "İnşallah onlarla beraber huzur içerisinde, güzellikler ve mutluluk içerisinde Ramazanlara ulaşırız’ diye rabbime dua ediyorum" dedi. İftar programı, semazen gösterisi ve tasavvuf müziği konseri ile sona erdi.

Görüntü Dökümü
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- Alandan görüntü
- Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın konuşması
- Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un konuşması
- Semazen gösterisinden görüntü
- Genel ve detay görüntüler

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