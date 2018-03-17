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Mersin'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Polis ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların cezaevi firarisi F.K. ile E.A, S.S.Ç. ve M.E. olduğunu belirledi.

Ekiplerce merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Evdeki aramada, 102 paket sigara ile iş yeri açmakta kullanılan demir kesme makası, levye, eldiven, maske, tornavida, çekiç, pense ve boru anahtarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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hırsızlık Mersin operasyon

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