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Mersin'de iki gencin öldüğü trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsü iki gencin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davanın görülmesine başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'de motosiklet sürücüsü iki gencin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili tutuksuz tır sürücüsünün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Adnan D. katılmazken, kazada yaşamını yitiren Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan ve Abidin Gül'ün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Karan'ın eşi Nilgün Karan, ifadesinde, konuşacak halde olmadığını belirterek sanığın tutuklanmasını istedi.

Baba Ali Karan da kazadan sonra sanığın kendilerini arayıp taziyede bulunmadığını, herhangi bir iyi niyet göstermediğini öne sürerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Karan'ın annesi Hatice Dilek Çetinkaya ise kazanın ardından oğlunun kask kamerasını incelediğini, kaza anından hemen önce başka bir aracın güzergahtaki araçlara yol verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer araç yol verdiği için çocuklar da tırın yol vereceğini düşünerek yola devam etmek için hızlanmıştır. Ancak sanık yola girince kaza meydana gelmiştir. Ambulans şoföründen oğlum Yunus'un bilincinin kapalı olduğunu Abidin'in ise açık olduğunu öğrenmiştim. Abidin ambulans şoförüne 'Bugün ölmek istemiyorum' şeklinde bir ifade kullanmış. Sanığın en ağır şekilde ceza alıp, tutuklanmasını talep ediyorum."

Abidin Gül'ün babası Halil Gül de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık suçludur ve tutuklanmalıdır çünkü yoldan çıkarken en azından durup yolu kontrol etmesi gerekirdi. Yüzde 70 olarak sanığa verilen kusur oranını az buluyorum." dedi.

Sanık avukatları ise kazada yaşamını yitiren gençlerin olay anında hızlı olduklarını iddia ederek, sürücünün yola girmeden gerekli kontrolleri yaptığını, tırın büyük bir araç olması nedeniyle de yola girdikten sonra kazayı önleyecek manevra yapmasının mümkün olmadığını savundu.

Mahkeme savcısı ise mevcut delil durumu nazara alınarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

- Olay

Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile arkadaşı Abidin Gül'ün kullandığı motosikletler geçen yıl kasım ayında merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde'de tırla çarpışmıştı.

Karan, kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gül ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşamını yitirmişti.

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dava Mersin motorkazası

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