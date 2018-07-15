Mersin'de il protokolü şehitliği ziyaret etti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitliği ziyaret eden il protokolü, mezarlıklara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan şehitlik ziyaretine; Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daire amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin kabirlerini tek tek gezen protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.
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