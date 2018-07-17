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Mersin'de inşaattan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Mersin'de inşaattan düşen işçi öldü

MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sayağzı Mahallesi'ndeki inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Turan Bozkurt (50) dengesini kaybedince 4. kattan düştü.

Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin Silifke

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