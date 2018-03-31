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Mersin'de insan kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Akdeniz açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda 112 yabancı uyruklu yakalandı - Aralarında beş ayrı ülke tarafından aranan kişinin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir teknede 112 Suriye uyruklunun yakalandığı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, beş ayrı ülke tarafından aranan T.K. organizatörlüğündeki kişilerin insan kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin, sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklattıkları kişileri, gruplar halinde teknelerle Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları, sonrasında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdikleri öne sürüldü.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüphelinin 112 Suriye uyruklu göçmenleri Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri, bu kişileri ayarladıkları tekneyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne sevk edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışmayla, tekneye operasyon düzenleyen ekipler, 7'si kadın 9'u çocuk 112 kişiyi yakaladı.

Operasyonu genişleten ekipler 5 ayrı ülke tarafından aranan Türk vatandaşı T.K'nin de aralarında olduğu 3'ü Suriye uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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insan kaçakçılığı Mersin Suriye uyruklu yabancı uyruklu

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