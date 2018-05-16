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Mersin’de İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:47 | Son Güncelleme

MERSİN’de İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı protesto edildi.

Mersin’de İsrail protestosu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı protesto edildi.
AK Parti, BBP, sivil toplum örgütleri, sendika üyeleri ve vatandaşlardan oluşan yüzlerce kişi, merkez Akdeniz ilçesinde Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Ulu Cami’de bir araya geldi.
"Kahrolsun İsrail" sloganının atıldığı eylemde konuşan AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ercik, "BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik" dedi.
Memur-Sen Başkanı Abdullah Çelik de, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "İnsanlığın ve ümmetin kalbi, İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs onurumuz, ortak davamızdır. Kudüs, dayanma noktamızın son sınırıdır. Kudüs, siyonist işgalden kurtuluncaya kadar durmayacağız. Kudüs özgür oluncaya kadar susmayacağız. Tüm insanlığı Kudüs’e sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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