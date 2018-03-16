HABER

Mersin'de "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:33 | Son Güncelleme

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı: "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir"

MERSİN (AA) - Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir." dedi.

Ortaylı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafındın Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu zaman Osmanlı'nın Balkanlar'da hüküm sürdüğünü anımsattı.

Milli şair Ersoy'un İstiklal Marşı'nın "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" kıtalarını "milli marş diye" yazmadığını aktaran Prof. Dr. Ortaylı, şöyle konuştu:

"Ortada bir yarışma açıldı. Yarışmaya gelen şiirlerin hiçbirisi beğenilmedi. Oradan Hamdullah Suphi Bey dedi ki; 'Efendim bu şiirleri bırakın. Buna layık olan Mehmet Akif Bey' dedi. Sonra adama sormadan çıktı bir de kürsüde okudu. Bunu okuyunca alkış, gürültü kabul edildi. 500 kağıt da maaş koymuşlar. 2 maaş miktarı. Çok yüksek. Onu almadı, 'Ben bunu yazmadım. Ne kabul ediyorsunuz' dedi. Reddetmeye kalktı. İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir."

- "İstiklal Marşımızın yerine koyabileceğimiz bir metin yok"

Ortaylı, bazı ülkelerin marşlarının çok kolay söz, güfte ve besteye sahip olduğunu, ancak İstiklal Marşı'nın böyle olmadığını vurguladı.

İstiklal Marşı'nın birkaç sene bestesiz kaldığını aktaran İlber Ortaylı, "Gayet enteresan yarışmalar yapılmış. Beste teklifleri sunulmuş. Sazlı sözlü orkestralı. Sonunda Osman Zeki Üngör önerilmiş. O da çok özgün bir metin değildi. Bunu size söyleyeyim. Bir yerlerden esinlenilmiştir. Söylenirken çok zorluk çekiliyor. Bunun çaresi bunun talimidir. Çabucak terk etmenin bir anlamı yok. Çünkü bugün için İstiklal Marşımızın yerine koyabileceğimiz bir metin yok. Zaten çok iyi bir besteci, müzisyen de henüz duymadım. Ama olacak. Üzerinde sabır göstermek gerekiyor." diye konuştu.

- "İnsanlar ordularıyla var"

İnsanların "ordularıyla var" olduğunu vurgulayan Ortaylı, dünyada harbeden sayısız devlet olduğunu söyledi.

"Vatan, millet Sakarya. Sakarya'nın ne olduğunu anlayan adamlardan bir tanesi Yunan General Metaksas'dı. Dedi; 'Siz öyle çıkmayın İzmir'e falan. Yunanistan bize yeter'. Çıktılar, 'Bir adım daha gitmeyin' dedi. Gittiler başlarına geldi. Adama 'korkak' dediler." diyen Prof. Dr. Ortaylı, şöyle devam etti:

"Korkak değil, 2'nci harpten evvel Yunanistan en önemli zaferi gösterdi. O söyledi 'Çıkmayın oraya, bunların orduları var, bir sabah karşınıza dikilirler' dedi. Siz onu istediğiniz kadar dağıtmış zannedin. Bu fevkalade önemli bir şey. Burada bir düzen vardır. O düzenle iş devam ediyor. Çok önemli bu."

Ortaylı, konferansın ardından hediye edilen çiçeği de izleyenlere dağıttı.

Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı Mersin Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Ahmet Çevik kaza geçirdi

İlginizi Çekebilir

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.