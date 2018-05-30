Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de bir tır garajındaki depolarda yapılan aramada 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir tır garajında inceleme yaptı.

Garajdaki depolarda arama yapan ekipler, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt buldu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

