Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda 32 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Tarsus İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Akaryakıtın, Yenice Mahallesi'ndeki iş yerine götürüleceğini tespit eden ekipler, güzergahta ve iş yerinin çevresinde önlem aldı.
İş yerine gelen tankerde yapılan aramada 32 ton kaçak akaryakıt bulundu.
Ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Birçok ilde sınav operasyonu! Gözaltı kararı verildi
AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası
Yunanistan'daki yangın faciasında Balatlı çift de hayatını kaybetmiş! Birbirlerine sarılmış halde bulundular
Müteahhitin inanılmaz oyunu
İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası
Yunanistan'daki yangınla ilgili 'kundaklama' açıklaması
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum