Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda 32 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Tarsus İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Akaryakıtın, Yenice Mahallesi'ndeki iş yerine götürüleceğini tespit eden ekipler, güzergahta ve iş yerinin çevresinde önlem aldı.

İş yerine gelen tankerde yapılan aramada 32 ton kaçak akaryakıt bulundu.

Ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

