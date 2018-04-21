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Mersin'de kaçak ilaç satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Operasyonda sadece yeşil reçeteyle alınabilen ve genelde madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan 2 bin 749 ilaç ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de sadece yeşil reçeteyle alınabilen ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteyle satılan ve genelde madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçları yasa dışı yollarla temin ettikleri öne sürülen zanlıları takibe aldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 749 ilaç ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 570 lira ele geçirildi. İlaçları madde bağımlılarına sattıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, aynı ilçedeki farklı bir operasyonda da gözaltına alınan kişi tutuklandı, 429 gram esrar ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin yeşil reçete

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