Mersin'de kaçak sigara operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de bir tır ile 2 ikamette yapılan aramalarda 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Halkkent Mahallesi'nde durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, domates kutularının aralarına gizlenmiş çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonun devamında 2 farklı ikamette de arama yapan ekipler, toplamda 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin liraya da el konuldu.
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