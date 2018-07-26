Mersin'de kaçakçılık operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 ton kaçak akaryakıt, 9 bin 520 makaron ve 4 bin 225 paket sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıda kaçak akaryakıt bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi A.M.G, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan ekiplerin merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki D.A'nın tekel büfesi ve evinde yaptığı aramada 9 bin 520 içi doldurulmuş makaron ve 2 bin 395 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Gündoğdu Mahallesi'nde bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, şüpheliler H.M. ve T.K'yi gözaltına aldı.
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