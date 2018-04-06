Mersin'de kaçakçılık operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, 2 bin litre kaçak akaryakıt ile 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından Özgürlük Mahallesi'ndeki bir tır parkına düzenlenen operasyonda, 2 bin litre kaçak akaryakıt ile toplam 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.