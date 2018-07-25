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Mersin'de kamyonet tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Mersin'de kamyonet tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Assad Hilani yönetimindeki 33 MD 928 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu Pozantı istikameti Damlama mevkisinde, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yöne giden U.S. idaresindeki 33 CYF 76 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Hilani ile kamyonetteki 5 kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tarsus’ta trafik kazası:6 yaralı

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