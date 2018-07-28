Mersin'de 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi

Mithat ÜNAL-Ali Rıza EREN/ANAMUR-ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’de, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izledi.

Kanlı ay tutulması, Erdemli ve Anamur ilçelerinde kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Ayın doğu kısmının karanlık kaldığı ve ilerleyen saatlerde yüzeyin tamamına yakınını kapladığı tutulma, uzun süre izleyenlere bir doğa harikası sundu.

Tutulmayı izleyenlerden Saim Aybak (44), "Şu anda ayın gece ve gündüzünü gösteren tutulmasını görüyoruz. Ayın gece ve gündüzünü denk getirecek şekilde bir tutulma yaşanıyor" dedi.

İlk defa ayın bu şekilde tutulmasını izleyen çocuklarda bu doğa olayını heyecanla izledi. Bu arada tutulma Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’nde de görüldü. Mahalledeki turizm tesislerinde yerli ve yabancı turistler ayı görmek için kumsala akın ederek, anın keyfini yaşadı.

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