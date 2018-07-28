Mersin'de 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi

Mithat ÜNAL-Ali Rıza EREN/ANAMUR-ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’de, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izledi.
Kanlı ay tutulması, Erdemli ve Anamur ilçelerinde kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Ayın doğu kısmının karanlık kaldığı ve ilerleyen saatlerde yüzeyin tamamına yakınını kapladığı tutulma, uzun süre izleyenlere bir doğa harikası sundu.
Tutulmayı izleyenlerden Saim Aybak (44), "Şu anda ayın gece ve gündüzünü gösteren tutulmasını görüyoruz. Ayın gece ve gündüzünü denk getirecek şekilde bir tutulma yaşanıyor" dedi.
İlk defa ayın bu şekilde tutulmasını izleyen çocuklarda bu doğa olayını heyecanla izledi. Bu arada tutulma Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’nde de görüldü. Mahalledeki turizm tesislerinde yerli ve yabancı turistler ayı görmek için kumsala akın ederek, anın keyfini yaşadı.
FOTOĞRAFLI
Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı
Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 0 yorum