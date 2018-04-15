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Mersin’de kardeşlik için kitap okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 19:14 | Son Güncelleme

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜKAB) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen ’Okuyan nesil, düşünen gelecek’ adlı program kapsamında ’Kitabını al da gel’ etkinliği düzenlendi.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜKAB) Mersin Şubesi tarafından düzenlenen ’Okuyan nesil, düşünen gelecek’ adlı program kapsamında ’Kitabını al da gel’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte onlarca kişi aynı anda kitap okudu.
Mersin merkez Yenişehir ilçesi Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, yazar Seyit Ahmet Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Milli Direniş Öyküsü adlı kitabın yazarı Seyit Ahmet Uzun’un, vatandaşlara ve protokole kitap imzalamasıyla başlayan etkinlikte, tüm katılımcılar 1 dakika boyunca, ’kardeşlik’ için sesli bir şekilde kitap okudu.
TURKAB Genel Başkanı Arslan, yaptığı konuşmada "Bizler Hz. Adem’in çocukları olma sebebiyle kardeşiz. Bu kardeşlik bir vücudun azaları gibi, birbirine kenetlenmiş binanın tuğlaları gibi olmalıdır. Biz birliğimizi kurarken bu duygu ve düşüncelerle yola çıktık ve bunun da ancak okumakla öğrenmekle ve birbirimizi anlamakla mümkün olacağını düşündük. Kur’an-ı Kerim’de bize ilk emir olarak ’Oku’ denmiştir. Bizden bundan yola çıkarak Mersinli hemşehrilerimizle birlikte bir araya gelelim kardeşçe kitap okuyalım, diye düşündük. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise, toplumun en çok arzu ettiği şeyin kardeşlik olduğunu söyleyerek, "Bu konuda kim ne yaparsa biz destek veririz. Bu milletin buna çok ihtiyacı var. Bugün bu etkinliğe sınırlı sayıda genç gelecek diye beklerken görüyorum ki 7’den 70’e herkes burada. Bu da beni gerçekten mutlu etti. Sloganımız çok güzel. Okumaya arzulu bir toplum oluşturma davamıza deniz kenarında bize destek veriyorsunuz. İnşallah arkası gelir. Biz bugün burada huzurdan, barıştan ve kardeşlikten yanayız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yazar Seyit Ahmet Uzun, kitabı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kitap okumasının ardından etkinlik sona erdi.

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