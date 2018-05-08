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Mersin'de kaybolan çocuğa polis şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

Bir etkinlikte kaybolan ve vatandaşlar tarafından bulunup kendilerine teslim edilen bir çocukla polislerin yakından ilgilenmesi, bölgedeki MOBESE kameralarınca görüntülendi

MERSİN (AA) - Mersin'de ailesiyle gittiği etkinlikte kaybolduktan sonra bir vatandaş tarafından bulunan 3 yaşındaki çocuk, kendisine baba şefkati gösteren polisler sayesinde ailesiyle buluşturuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde gerçekleştirilen bir etkinlikte, anne ve babasının yanından ayrılınca kaybolan 3 yaşındaki çocuk, çevredeki bir vatandaş tarafından bulundu.

Çocuğu bulan kişinin polise haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, korkan ve ağlayan 3 yaşındaki çocuğa baba şefkatiyle yaklaşıp, sakinleşmesi için uzun süre çaba sarf etti.

Polislerin çocukla yakından ilgilenmesi bölgedeki MOBESE kameraları tarafından da görüntülenirken, çocuğun da korkusunu yenmek için kucağında durduğu polise sarıldığı görüldü.

Bu arada polise kayıp ihbarında bulunan aile ise 155 Haber Merkezi'nin yönlendirmesi sonucu ekiplerle buluşarak çocuklarını teslim aldı.

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